Calciatori professionisti: disciplina del rapporto di lavoro, trattamento economico e profilo previdenziale

Il trattamento retributivo dei calciatori professionisti rappresenta uno degli aspetti più innovativi del Ccnl 2025-2030: minimi tabellari differenziati per età, con importi che riflettono l'ingresso progressivo del giocatore nella piena maturità professionale; per la parte variabile, possono costituire retribuzione solo elementi collegati a obiettivi chiaramente verificabili, sportivi o statistici, individuali e di squadra

Il nuovo CCNL per i rapporti di prestazione sportiva tra calciatori professionisti e società della Lega Serie A, sottoscritto il 31 luglio 2025 da FIGC, LNPA e AIC, rappresenta l'ennesimo tassello di una riforma che negli ultimi anni ha profondamente ridisegnato il lavoro sportivo professionistico. Se infatti il quadro normativo generale è stato rifondato dal D.lgs. 36/2021, il contratto collettivo interviene ora a sistematizzare in modo organico i contenuti economici e normativi del rapporto di ...