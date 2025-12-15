Il Corriere delle PagheApprofondimento

Calciatori professionisti: disciplina del rapporto di lavoro, trattamento economico e profilo previdenziale

di Beatrice Passerini

N. 48

Guida al Lavoro

Il trattamento retributivo dei calciatori professionisti rappresenta uno degli aspetti più innovativi del Ccnl 2025-2030: minimi tabellari differenziati per età, con importi che riflettono l'ingresso progressivo del giocatore nella piena maturità professionale; per la parte variabile, possono costituire retribuzione solo elementi collegati a obiettivi chiaramente verificabili, sportivi o statistici, individuali e di squadra

Il nuovo CCNL per i rapporti di prestazione sportiva tra calciatori professionisti e società della Lega Serie A, sottoscritto il 31 luglio 2025 da FIGC, LNPA e AIC, rappresenta l'ennesimo tassello di una riforma che negli ultimi anni ha profondamente ridisegnato il lavoro sportivo professionistico. Se infatti il quadro normativo generale è stato rifondato dal D.lgs. 36/2021, il contratto collettivo interviene ora a sistematizzare in modo organico i contenuti economici e normativi del rapporto di ...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. La natura del rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico
  2. Struttura dell'accordo e modulistica contrattuale federale
  3. Apprendistato nel settore professionistico
  4. Trattamento economico: minimi, variabili e clausole di salvaguardia
  5. La busta paga di un calciatore professionista
  6. Obblighi del calciatore e disciplina dell'attività quotidiana
  7. Immagine, comunicazione e attività sui social media
  8. I doveri della Società e il Lodo Abete
  9. Tutela sanitaria e gestione degli infortuni
  10. Riposi, ferie, congedi e indennità di fine carriera
  11. Sistema disciplinare e risoluzione delle controversie
  12. Profilo previdenziale del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti
  13. Il corretto calcolo della contribuzione dovuta al FPLS

Correlati

Contrattazione nazionale

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro