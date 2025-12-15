Fondi pensione, dal 1° gennaio silenzio assenso per i neo assunti
Negli emendamenti al Ddl di bilancio l’ipotesi di automatismo del Tfr verso la previdenza complementare
Rafforzamento dei fondi pensione con il meccanismo del silenzio assenso per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2026. La battaglia della Lega e in particolare del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon intravede il traguardo in un’ulteriore tranche di emendamenti riformulati su cui la commissione Bilancio del Senato sarà chiamata a votare. Una modifica che dovrebbe servire a indirizzare in modo automatico l’accantonamento del Tfr direttamente al fondo di previdenza “competente” per contratto di lavoro...
di Giada Benincasa