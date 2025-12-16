SpecialiIl Punto

Sicurezza del lavoro e controllo dei dipendenti al tempo dell’intelligenza artificiale

Sorveglianza necessaria, dignità protetta

A cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners

Una tesi semplice da enunciare, ma difficile da governare in pratica: nei contesti di lavoro digitalizzati, la ‘sorveglianza del sistema' è condizione tecnica della sicurezza, mentre la ‘sorveglianza della persona' (quello che Giugni definiva "controllo sulle modalità di lavoro") deve restare eccezione regolata. L'AI Act, la NIS2, il regolamento DORA, il Regolamento (UE) 2023/1230 (Macchine), il d.lgs. 81/2008 e l'art. 2087 c.c. tra le altre e per citarne solo alcune, impongono – direttamente o indirettamente...

