Sicurezza del lavoro e controllo dei dipendenti al tempo dell’intelligenza artificiale
Sorveglianza necessaria, dignità protetta
Una tesi semplice da enunciare, ma difficile da governare in pratica: nei contesti di lavoro digitalizzati, la ‘sorveglianza del sistema' è condizione tecnica della sicurezza, mentre la ‘sorveglianza della persona' (quello che Giugni definiva "controllo sulle modalità di lavoro") deve restare eccezione regolata. L'AI Act, la NIS2, il regolamento DORA, il Regolamento (UE) 2023/1230 (Macchine), il d.lgs. 81/2008 e l'art. 2087 c.c. tra le altre e per citarne solo alcune, impongono – direttamente o indirettamente...
Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il perché di una riforma ‘provider‑aware'
A cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners