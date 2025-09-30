Formazione, per i docenti corsi riservati alla categoria di rischio basso

È sufficiente la partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso nel caso dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, svolgono attività che non comportino, anche saltuariamente, un rischio medio o alto. Questo il parere fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del ministero ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi