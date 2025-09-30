Politiche attive

Formazione, per i docenti corsi riservati alla categoria di rischio basso

Il chiarimento in un interpello del ministero del Lavoro. In casi particolari erogazione effettuata dal datore sulla base della valutazione dei rischi

di Antonella Iacopini

È sufficiente la partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso nel caso dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, svolgono attività che non comportino, anche saltuariamente, un rischio medio o alto. Questo il parere fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del ministero ...

