Formazione, per i docenti corsi riservati alla categoria di rischio basso
Il chiarimento in un interpello del ministero del Lavoro. In casi particolari erogazione effettuata dal datore sulla base della valutazione dei rischi
È sufficiente la partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso nel caso dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, svolgono attività che non comportino, anche saltuariamente, un rischio medio o alto. Questo il parere fornito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del ministero ...
Correlati
Altri provvedimenti