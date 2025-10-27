Tirocini extracurriculari, aumenta la quota di chi trova lavoro
Nel primo trimestre 2024 ha ottenuto un impiego entro sei mesi il 62,9% dei partecipanti ai tirocini promossi da Fondazione Lavoro
Aumenta il numero dei tirocinanti che, a sei mesi dal termine del tirocinio extracurriculare, riescono a trovare lavoro in aziende diverse da quelle ospitanti. Tra il 2014 e il 2023, infatti, la quota di chi trova lavoro con un datore di lavoro diverso è passata dal 32,7% al 37,4%, a conferma del valore abilitante del tirocinio come esperienza formativa e ponte verso il mercato del lavoro. Nel 57,2% dei casi, il tirocinio si trasforma in un impiego stabile: 17,8% a tempo indeterminato e 39,4% in ...