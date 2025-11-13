Ridotto a 876 milioni il taglio a Gol. Slitta a giugno la formazione di 200mila disoccupati

La dote per Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), il Programma di politiche attive del lavoro finanziato dal Pnrr si riduce, ma il taglio è inferiore rispetto a quanto originariamente prospettato: la sforbiciata è di 876 milioni (di cui 566 milioni sottratti ai budget regionali), invece di 1 miliardo. Tutto ciò avviene perché si è deciso di confermare un target che è in ritardo di attuazione, ovvero la formazione di 800mila disoccupati, ma di questi per 200mila slitta dal 31 dicembre 2025 al...

