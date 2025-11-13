Ridotto a 876 milioni il taglio a Gol. Slitta a giugno la formazione di 200mila disoccupati
Ok della Conferenza Regioni allo schema di decreto del Lavoro con le «modalità di riparto delle risorse del Pnrr»
La dote per Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), il Programma di politiche attive del lavoro finanziato dal Pnrr si riduce, ma il taglio è inferiore rispetto a quanto originariamente prospettato: la sforbiciata è di 876 milioni (di cui 566 milioni sottratti ai budget regionali), invece di 1 miliardo. Tutto ciò avviene perché si è deciso di confermare un target che è in ritardo di attuazione, ovvero la formazione di 800mila disoccupati, ma di questi per 200mila slitta dal 31 dicembre 2025 al...