Un coach digitale a sostegno dei giovani

In un Paese che invecchia rapidamente, i giovani restano il nostro capitale più sottoutilizzato. Il tasso di disoccupazione giovanile oscilla attorno al 20%, quasi il triplo di quello generale. E i Neet – giovani che non studiano né lavorano – restano al 15,2%, seconda peggior quota in Europa. Nel 2024 oltre il 48% delle posizioni aperte è risultato di difficile copertura. Questo skill mismatch è costoso per il Paese, in termini di crescita perduta e competitività. È un problema di incrocio tra domanda...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi