Domanda di finanziamento online per gli enti di formazione
L’anno prossimo cambiano le modalità con cui accedere al riparto dei fondi a disposizione
Dal 2026, la domanda di contributi per le spese generali di amministrazione del coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative (legge 40/1987) dovrà essere presentata attraverso il portale dedicato disponibile sul sito del ministero del Lavoro, secondo modalità che verranno illustrate lunedì 15 dicembre. Il termine di presentazione delle istanze di contributo resta fissato al 15 febbraio di ogni anno.
Si arricchisce così il percorso di semplificazione e digitalizzazione...