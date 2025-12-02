Decreto immigrazione, fuori dai flussi anche le quote per le baby sitter

Sulla Gazzetta Ufficiale 279/2025 è stata pubblicata la legge 179/2025 del 1° dicembre di conversione del Dl 146/2025, che estende anche agli stranieri che devono assistere bambini fino a 6 anni di età, le 10mila quote fuori dai flussi, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, previste per i lavoratori che prestano assistenza ai grandi anziani (ossia coloro che hanno compiuto gli 80 anni di età) e ai disabili come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 62/2024.

