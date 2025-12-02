Politiche attive

Decreto immigrazione, fuori dai flussi anche le quote per le baby sitter

Sale da 8 a 15 giorni dalla data d’ingresso del lavoratore straniero in Italia il termine entro cui deve stipulare assieme al datore il contratto di soggiorno per lavoro subordinato

di Alberto Rozza

Sulla Gazzetta Ufficiale 279/2025 è stata pubblicata la legge 179/2025 del 1° dicembre di conversione del Dl 146/2025, che estende anche agli stranieri che devono assistere bambini fino a 6 anni di età, le 10mila quote fuori dai flussi, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, previste per i lavoratori che prestano assistenza ai grandi anziani (ossia coloro che hanno compiuto gli 80 anni di età) e ai disabili come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 62/2024.

Ma questa non è la ...

