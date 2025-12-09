I numeri delle professioni, una rete di competenze per comprendere il Paese

Quando si parla di lavoro in Italia, la discussione pubblica segue un copione prevedibile. Studi, ricerche, osservatori guardano quasi solo al lavoro dipendente: contratti, salari, turnover, skill mismatch, part-time involontario. È quello il baricentro naturale delle statistiche ufficiali e dell’immaginario collettivo. Il lavoro autonomo, invece, resta sullo sfondo, fotografato in modo parziale e talvolta distorto.

Eppure, parliamo di un pezzo rilevante dell’economia italiana. Nel 2024 i liberi professionisti...