Impugnabile il verbale dell’Inl anche se non indica quanto si deve all’Inps
Non è necessario che sia precisato l’importo esatto, in quanto il provvedimento può avere comunque conseguenze negative
Il verbale unico notificato dall’Ispettorato del lavoro, con la contestazione di illeciti amministrativi che comportano un recupero di contributi previdenziali, può formare oggetto di ricorso giudiziario anche in assenza di una precisa quantificazione degli stessi e con un rinvio all’adozione di eventuali provvedimenti e successive iniziative dell’Inps. La Corte di cassazione (ordinanza 27132/2025), diversamente da precedenti orientamenti giurisprudenziali di primo e secondo grado in materia, ha ...