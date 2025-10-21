Licenziabile il dipendente arrestato che non informa tempestivamente il datore
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la propria assenza anche in caso di arresto
Il dipendente deve sempre informare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e ciò anche se questa è determinata dall’arresto, essendo irrilevante che la società possa esserne venuta informalmente a conoscenza.
La mancata puntuale comunicazione delle ragioni dell’assenza rende questa ingiustificata e se prolungata è idonea a legittimare il recesso da parte del datore di lavoro.
Questi i principi statuiti dal Tribunale del Lavoro di Latina con la sentenza 1105/2025 del 6 ottobre.
La ...
Correlati
Tribunale