Licenziabile il dipendente arrestato che non informa tempestivamente il datore

Il dipendente deve sempre informare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e ciò anche se questa è determinata dall’arresto, essendo irrilevante che la società possa esserne venuta informalmente a conoscenza.

La mancata puntuale comunicazione delle ragioni dell’assenza rende questa ingiustificata e se prolungata è idonea a legittimare il recesso da parte del datore di lavoro.

Questi i principi statuiti dal Tribunale del Lavoro di Latina con la sentenza 1105/2025 del 6 ottobre.

La ...