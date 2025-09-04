In Uniemens i codici per riscossione contributi e per sospensione versamento per calamità naturali

Le novità della release 4.30.4 dell'Allegato Tecnico Uniemens

Il 30 luglio 2025 l'Istituto ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.30.4 dell'Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.30.4 – documento tecnico 4.30 – schema di validazione 4.30.3). Contestualmente alla pubblicazione della release 4.30.4 dell'Allegato Tecnico, l'Istituto ha inoltre adeguato lo schema XSD alla versione 4.30.3 (4303.xsd), con i seguenti interventi nell'ambito della ListaPosPA...