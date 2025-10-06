In vigore il decreto legge Flussi 2025
Dalla sperimentazione alla stabilità nella gestione degli ingressi. Ampliata la durata dei permessi per vittime di tratta, violenza o sfruttamento
Il Dl 146/2025 del 3 ottobre (decreto Flussi 2025), pubblicato in Gazzetta ufficiale 230/2025 e in vigore dal 4 ottobre, consolida le innovazioni introdotte dal decreto flussi 2024, stabilizzando la digitalizzazione delle procedure, i controlli di veridicità e la pianificazione triennale degli ingressi. Introduce, inoltre, misure strutturali per i lavoratori domestici, l’ampliamento dei permessi speciali e un rafforzato sistema di contrasto al caporalato. È un decreto di continuità, volto a rendere...
