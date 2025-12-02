Intelligenza artificiale, in fase avanzata un’impresa su cinque
Secondo uno studio Bip sei organizzazioni su dieci si trovano nel primo stadio di adozione dell’Ai. Un quarto dei lavoratori pensa che la sua azienda non abbia una strategia chiara
Trattare l’intelligenza artificiale come una questione puramente tecnologica rischia di essere fuorviante perché si impone come una sfida adattiva che arriva fino alla governance, più che come una sfida tecnica: la tecnologia è necessaria ma non è sufficiente. I risultati dipendono infatti dall’adattamento di persone, processi, ruoli e soprattutto governance intorno alla tecnologia. Il cambiamento organizzativo e culturale richiede un apprendimento e un riallineamento continui, ma su questo le organizzazioni...