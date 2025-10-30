Contenzioso

Indennità di accompagnamento anche se per deambulare serve la supervisione

Secondo la Cassazione tale condizione rientra nell’ipotesi della necessità di un accompagnatore

di Silvano Imbriaci

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. In base e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 18/1980, tale provvidenza spetta ove sia accertato che una persona si trovi nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo...

