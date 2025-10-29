Quando il distaccante è anche l'effettivo utilizzatore della manodopera

Distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 – intermediazione illecita di manodopera – interesse del distaccante – art. 30 comma 4-bis D.Lgs 276/2003 – ordine giudiziale di costituzione del rapporto di lavoro Corte d'Appello di Roma 9 settembre 2025, n. 2639



Requisito principale del distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 è la genuinità dell'interesse del distaccante a che i propri dipendenti prestino la loro opera in favore e presso il soggetto distaccatario: un distacco solo formale e non sostanziale integra elusione dell'ordine del giudice di costituzione del rapporto di lavoro, pertanto è illegittimo.