Trattamento di fine rapporto versato al fondo tesoreria: contributo o retribuzione?

La natura giuridica del Tfr alla luce degli orientamenti di prassi e giurisprudenza

Se lo stesso istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) è servito all'italico paese per sistemare un po' i bilanci per l'Unione Europea (come dimenticare l'art. 3, comma 211, della fu legge 662 del 1996 e dell'anticipazione del TFR tra il 5,89 e il 3,89 per cento per gli anni 1996 e 1997), meglio non è andata con l'avvento del Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti.

La creazione di detto fondo è chiaramente servita per diverse ragioni:...