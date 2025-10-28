Lavoro domestico: disciplina, obblighi e tutele
Il lavoro domestico rappresenta un settore fondamentale per il benessere delle famiglie e per l’equilibrio della vita quotidiana, poiché comprende tutte quelle attività di assistenza, cura e gestione della casa svolte da lavoratori e lavoratrici alle dipendenze di un datore di lavoro privato. Nonostante la sua rilevanza sociale ed economica, questo ambito professionale ha storicamente richiesto una regolamentazione specifica volta a garantire diritti, tutele e doveri sia per i lavoratori sia per ...
Correlati
Circolari del Sole 24 Ore
Circolari del Sole 24 Ore