La gravità della malattia non si può attestare tramite whatsapp
La condizione deve essere indicata nel certificato medico al fine di applicare un periodo di comporto più lungo previsto dal Ccnl
Non basta un messaggio whatsapp per dimostrare che la malattia è “grave”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 26956/2025, affermando che l’attestazione della gravità della malattia deve avvenire secondo le modalità formali previste dal contratto collettivo. La comunicazione informale, anche se effettivamente pervenuta al datore di lavoro, non può sostituire il certificato medico richiesto dalla contrattazione.
Il caso nasce nel settore dei servizi, dove un lavoratore, dopo aver...
Correlati
Sezione Lavoro