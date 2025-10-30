Licenziato chi svolge altra attività lavorativa durante i permessi per assistere un disabile
Legittimi i controlli tramite agenzia investigativa nei confronti del dipendente
Il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative per accertare se il dipendente abusa nell’utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104/1992 e può essere licenziato per giusta causa il lavoratore che, invece di assistere il parente disabile, viene ripetutamente visto svolgere altra attività lavorativa. Questi i principi statuiti dal Tribunale di Cassino, con la sentenza del 7 ottobre 2025 resa nel giudizio 901/2023.
La vicenda decisa riguardava il caso di un dipendente che in quattro giornate...
