Contenzioso

Licenziato chi svolge altra attività lavorativa durante i permessi per assistere un disabile

Legittimi i controlli tramite agenzia investigativa nei confronti del dipendente

di Luca D'Arco

Il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative per accertare se il dipendente abusa nell’utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104/1992 e può essere licenziato per giusta causa il lavoratore che, invece di assistere il parente disabile, viene ripetutamente visto svolgere altra attività lavorativa. Questi i principi statuiti dal Tribunale di Cassino, con la sentenza del 7 ottobre 2025 resa nel giudizio 901/2023.

La vicenda decisa riguardava il caso di un dipendente che in quattro giornate...

