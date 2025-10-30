Occasionalità e libertà d’iniziativa caratterizzano il procacciatore d’affari
La Cassazione torna sul tema della linea di confine con il contratto d’agenzia
Con l’ordinanza 27571/2025, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi su una questione tanto frequente quanto insidiosa: la distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari. Un tema tutt’altro che teorico, poiché dalla corretta qualificazione del rapporto dipendono obblighi contributivi, previdenziali e, non di rado, costi rilevanti in caso di errata impostazione contrattuale.
Il giudizio trae origine dal ricorso di una società contro la Fondazione Enasarco, che aveva richiesto il ...
Correlati
Sezione Lavoro