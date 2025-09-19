Indennità di preavviso e contribuzione Inps

Indennità sostitutiva del preavviso – obbligazione contributiva INPS – sussiste – rinuncia del lavoratore al preavviso – irrilevanza Cass., sez. lav., ord. 2 settembre 2025, n. 24416



La regola del minimale contributivo, posta dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quella dovuta per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione