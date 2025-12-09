Inps può chiedere i contributi anche dopo un accertamento con esito regolare

Inps può chiedere d’ufficio il versamento di contribuzione riguardante un periodo già oggetto di accertamento effettuato dai suoi ispettori e concluso senza aver rilevato irregolarità. Purché la richiesta sia basata non su un nuovo accertamento, ma su una sentenza passata in giudicato peraltro a cui Inps non ha preso parte.

A seguito di un accertamento ispettivo riguardante la posizione di un lavoratore, dall’ottobre 1996 al settembre 2002, Inps ha disposto il recupero della contribuzione dall’inizio...