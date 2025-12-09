Inps può chiedere i contributi anche dopo un accertamento con esito regolare
La legge 335/1995 impedisce un nuovo controllo, ma non limita le conseguenze di una sentenza passata in giudicato sulla stessa vicenda
Inps può chiedere d’ufficio il versamento di contribuzione riguardante un periodo già oggetto di accertamento effettuato dai suoi ispettori e concluso senza aver rilevato irregolarità. Purché la richiesta sia basata non su un nuovo accertamento, ma su una sentenza passata in giudicato peraltro a cui Inps non ha preso parte.
A seguito di un accertamento ispettivo riguardante la posizione di un lavoratore, dall’ottobre 1996 al settembre 2002, Inps ha disposto il recupero della contribuzione dall’inizio...