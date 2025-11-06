L’Inps aggiorna la dichiarazione de minimis: novità per massimali e triennio di riferimento
Cambia anche la modulistica disponibile sul portale dell’Istituto, che recepisce le nuove soglie e le definizioni introdotte dalla normativa Ue
L’Inps, con il messaggio 3339/2025 del 6 novembre, ha comunicato l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’intervento si rende necessario a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti (Ue) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014, che disciplinano i limiti massimi di aiuti concedibili e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori economici. L’Istituto ha altresì aggiornato ...
