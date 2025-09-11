L’optional auto alleggerisce la busta paga

La trattenuta subita dal dipendente, in ragione degli optional richiesti per l’auto concessa in uso promiscuo, non abbatte il valore imponibile previdenziale e fiscale del benefit e pertanto riduce direttamente il netto del cedolino. È questa la conseguenza del chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 233/2025, in cui viene confermata l’interpretazione fornita nelle circolari del ministero delle Finanze 326/1997 e 1/2007, secondo cui le somme trattenute che possono...

