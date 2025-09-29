Riforma della disabilità estesa a nuove province
Dall’Inps istruzioni per i medici certificatori e sui requisiti di formazione
I medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per l’acquisizione dei nuovi certificati medici introduttivi da parte dell’Inps, in relazione ai residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione del nuovo procedimento per attestare la disabilità, procedimento che dal 30 settembre si estende ad altre province oltre a quelle coinvote nella prima fase della sperimentazione. Lo afferma l’Inps con il messaggio 2806/2025.
Il nuovo messaggio precisa...
