Assegno di assistenza liquidabile anche agli eredi del beneficiario

Gli eredi possono incassare le mensilità dell’assegno di assistenza (nell’ambito della prestazione universale) spettanti al titolare deceduto. Si ha diritto all’intera mensilità anche se il decesso è avvenuto nei primi giorni del mese. In tutti i casi è necessario che l’erede o gli eredi rendicontino le spese sostenute dal beneficiario della prestazione universale.

In particolare, se l’assistenza è stata effettuata tramite l’assunzione di un lavoratore domestico, occorre presentare all’Inps copia ...