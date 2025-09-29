La committente può far fronte allo sciopero impiegando suoi dipendenti
Il Tribunale di Ferrara interviene sulla legittimazione passiva nell’azione di repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto
La vicenda di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, 155/2025 del 2 settembre, trae origine dalla cessazione di un contratto di appalto di servizi di logistica, intervenuta a fronte del recesso comunicato dalla società committente avente efficacia con decorrenza dal 30 aprile 2025.
La committente aveva, inoltre, preannunciato l...
Correlati
Tribunale