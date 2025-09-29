Immediatezza della contestazione da intendere in maniera relativa
Licenziamento legittimo anche se sorretto solo da uno degli addebiti contestati al dipendente
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere considerato in maniera relativa, correlata al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 26003/2025 del 24 settembre.
Il caso trae origine da una serie di contestazioni disciplinari avviate da una banca...
