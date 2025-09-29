Contenzioso

La diffida accertativa tutela anche i crediti derivanti da contratti individuali

Secondo la cassazione il raggio d’azione del provvedimento degli ispettori va oltre le intese collettive

di Antonella Iacopini

I crediti patrimoniali da lavoro, oggetto di diffida accertativa, possono derivare non solo dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi di qualsiasi livello, ma anche dal contratto individuale sottoscritto tra datore e dipendente. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con l’ordinanza 20830/2025.

La diffida accertativa, così come...

