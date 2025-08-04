La disoccupazione non cambia se l’azienda agricola viene riclassificata
Se sono scaduti i termini per chiedere la Naspi, il dipendente prosegue con l’indennità già erogata
La riclassificazione del datore di lavoro agricolo in altro settore previdenziale, con effetto retroattivo, non comporta la perdita della disoccupazione agricola per i dipendenti, fatti salvi i casi di dolo. È quanto chiarito dall’Inps nel messaggio 2425/2025 con il quale, rivedendo un precedente orientamento, ha fornito nuove indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione agricola nelle ipotesi in cui, d’ufficio, l’attività svolta dal datore di lavoro venga riclassificata in un settore...
