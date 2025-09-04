Il Corriere delle PagheApprofondimento

La maxideduzione per nuove assunzioni, un risparmio d'imposta per i datori di lavoro

di Paolo Rossi e Rossella Quintavalle

N. 33

Guida al Lavoro

Eliminato un potenziale vincolo o complessità legata alla definizione dell'ambito di applicazione della maxideduzione per le aziende con rapporti di collegamento

La disciplina della maxideduzione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni, introdotta originariamente dal decreto legislativo 216/2023 e riproposta dall'ultima Legge di Bilancio, si conferma uno degli strumenti più interessanti per incentivare l'occupazione nel panorama fiscale italiano. L'agevolazione, destinata ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, mira a favorire l'incremento occupazionale stabile attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Le condizioni per accedere al beneficio
  2. Un nodo sciolto per i gruppi di imprese
  3. L'ultima limatura del DL 84/2025 sull'ambito di applicazione della maxideduzione

