La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile

Lavoro (rapporto di) – Persona giuridica – Delibera assembleare - Atto interno – Manifestazione di volontà da parte dell'organo esecutivo dell'eente ai fini della rilevanza esterna – Necessità – Fattispecie Cass., Ord. 20 agosto 2025, n. 23616 – Pres. Doronzo – Rel. Leone



Costituisce principio fondamentale dell'agire della persona giuridica quello secondo cui per l'espressione esterna della volontà occorre sempre l'intermediazione dell'organo rappresentativo. Pertanto, quando uno dei contraenti è una persona giuridica, la delibera assembleare avente ad oggetto la formulazione di uno degli elementi dell'accordo contrattuale a norma degli artt. 1325, n. 1 e 1326 cod. civ., costituisce atto interno della società, mentre la rilevanza esterna è affidata alla dichiarazione dell'organo esecutivo dell'ente (fattispecie in cui la corte territoriale aveva valutato non vincolante tra le parti la delibera del CDA relativa al mantenimento in servizio di un lavoratore al momento della maturazione al suo diritto alla pensione. La Corte di Cassazione ha confermato tale statuizione, sulla base del predetto incipit)