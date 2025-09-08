La Sardegna finanzia la certificazione per la parità di genere
Domande dal 15 al 31 ottobre
Con la determinazione 4003 protocollo uscita 53120 del 1° agosto 2025, la Regione Sardegna ha approvato il bando Paritas, che prevede la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese, come sostegno nel percorso volto a ottenere la certificazione per la parità di genere prevista dall’articolo 46-bis del Dlgs 198/2006, con erogazione degli importi a certificazione ottenuta.
Le linee di intervento
Sono previsti due ambiti oggetto di finanziamento:
- linea A, relativa ai servizi consulenziali finalizzati all’ottenimento della certificazione (analisi dei processi per identificare i gap rispetto ai requisiti della Uni/Pdr 125:2022, personalizzazione del sistema di gestione della parità di genere, definizione degli obiettivi strategici e monitoraggio degli indicatori di performance, pre-verifica della conformità del sistema di gestione adottato dall’impresa alle prescrizioni della Uni/Pdr 125:2022;
- linea B, riguardante i costi sostenuti dalle imprese finalizzati all’ottenimento e al rilascio della certificazione della parità di genere, che dovrà avvenire esclusivamente a cura di organismi accreditati presso Accredia, operanti sulla base delle linee guida che conducono alla certificazione Uni/Pdr 125:2022.
Le imprese potranno scegliere se accedere solo alla linea B, ...