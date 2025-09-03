Incentivi per l’occupazione stabile: aperto un nuovo bando di Regione Umbria
Importi differenziati in base alla tipologia di lavoratore assunto
Regione Umbria, attraverso il bando “Incentivi per l’occupazione stabile 2025” ha avviato un rilevante intervento volto a rafforzare la qualità e la stabilità dell’occupazione, favorendo l’inclusione lavorativa delle persone più fragili nel mercato del lavoro e incentivando le imprese a creare nuova occupazione di tipo stabile. L’iniziativa si configura come una declinazione operativa del Fse+ (Fondo sociale europeo per il periodo 2021/2027), adattata alle specificità del mercato del lavoro regionale...