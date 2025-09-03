Agevolazioni

Risorse ulteriori per lo sgravio sui contratti di solidarietà nel 2017

Dall’Inps le istruzioni per la fruizione da parte dei datori di lavoro

di Mauro Marrucci

Con il messaggio 2568/2025, l’Inps ha comunicato che, da una verifica contabile effettuata su impulso del ministero del Lavoro, è emerso un residuo di somme non spese sullo stanziamento relativo all’anno 2017 per lo sgravio introdotto dall’articolo 6, commi 4 e 4-bis, del Dl 510/1996.

Si tratta della riduzione del 35% dell’ammontare della contribuzione...

