Lavoratori extra Ue, nulla osta solo dopo l’abbinamento alla quota
Il termine di 60 giorni per il rilascio non decorre più dall’invio della domanda. Solo dopo che l’istanza sarà collegata al posto potrà arrivare il documento
Stop alla concessione automatica del nulla osta per i lavoratori extracomunitari, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda tramite il click day. È questa una delle previsioni adottate dal Governo con il decreto legge approvato il 4 settembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per garantire un’entrata legale e ordinata dei lavoratori stranieri, nell’ambito della disciplina dei flussi di ingressi, e limitare il reclutamento e l’impiego non corretto di manodopera straniera...
Contratto di appalto e non di trasporto con la responsabilità solidale
di Giada Benincasa