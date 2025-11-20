Lavoratori extra Ue, tempi più lunghi per la firma sul contratto di soggiorno

Dopo la seduta alla Camera dei deputati dello scorso 18 novembre 2025, il disegno di legge di conversione del Dl 146/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e di gestione del fenomeno migratorio” sarà esaminato dal Senato il 25 novembre 2025 per la sua conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 3 dicembre 2025.

Il provvedimento, composto da 12 articoli, interviene sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri ...