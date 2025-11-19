Premi di produttività: a 5 milioni di dipendenti in media 1.608 euro
Secondo il ministero del Lavoro al 17 novembre sono 19.066 i contratti depositati e attivi, il 2,8%in più rispetto al 2024
Sono oltre 5 milioni i lavoratori (5.015.358) che ricevono in media 1.608,72 euro l’anno come premio di produttività.
Nel report “Deposito contratti” del ministero del Lavoro al 17 novembre sono 19.066 i contratti depositati e attivi, il 2,8% in più rispetto al 2024. Per il ministero guidato da Marina Calderone si «conferma costante l’andamento positivo nell’utilizzo dello strumento, nonostante il rallentamento registrato nel mese di novembre, da considerarsi congiunturale sul periodo in base all’...