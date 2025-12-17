Lavoro, solo sotto i 20mila euro le donne sono più degli uomini
Secondo il Rapporto Inapp l’occupazione migliora ma i gap strutturali restano. Rischi di sostituzione dalla Ia
Le condizioni del lavoro delle donne - più scarso, discontinuo, povero e segregato in alcuni settori, come sanità e istruzione, rispetto a quello degli uomini - rappresentano un nodo irrisolto, uno scoglio per la crescita. Gli indicatori migliorano, a partire dall’aumento di circa quattro punti percentuali dal 2021 al 2024 del tasso di occupazione femminile, a quota 53,3%, e dalla riduzione fino al 7,4% del tasso di disoccupazione, ma non abbastanza da colmare i gap strutturali. Le occupate sono ...