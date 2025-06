Legge di bilancio 2025 e Naspi: l'Inps analizza i nuovi requisiti

L'INPS ha analizzato il requisito contributivo di accesso alla NASpI, a valere dal 2025, nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per la quale è richiesta la prestazione sia preceduta da quella volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei 12 mesi precedenti.