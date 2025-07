Riconoscimento delle mansioni superiori di quadro: l'onere di allegazione prima ancora dell'onere della prova

Abstract Massima La declaratoria di quadro nel Ccnl Porti e le differenze con il primo livello Massima Controversie di lavoro – Ccnl porti - Superiore inquadramento - Onere di allegazione - Onere probatorio - Carattere piramidale del sistema contrattuale.

Per fondare la domanda di superiore inquadramento è necessario allegare specificamente il grado di autonomia e responsabilità del lavoratore, se egli seguisse o meno direttive o linee guida superiori. Necessita allegazione e prova della intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato. Irrilevanza della documentazione se non accompagnata dalle specifiche motivazioni giustificative."

La sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lav., 9 maggio 2025, n. 1739 in commento riguarda la domanda di un dipendente di primo livello dell'Autorità portuale al superiore inquadramento di Quadro (livello Quadro A, o in subordine, livello Quadro B) come declinato dal CCNL Lavoratori dei Porti.

I temi giuridici affrontati sono svariati ed interagiscono tra di loro su più livelli: fattuale-processuale-giuridico.

In generale, un giudizio di superiore inquadramento (in particolare da primo livello...