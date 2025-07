L'incentivo al posticipo del pensionamento in Uniemens

Il 30 giugno 2025 l'Istituto ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.30.3 dell'Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.30.3 – documento tecnico 4.30 – schema di validazione 4.30.2).

Le modifiche della release in commento riguardano l'Appendice B – nel ramo della DenunciaIndividuale per i lavoratori dipendenti del settore privato e nel ramo della ListaPosPA per i datori di lavoro privati con ...