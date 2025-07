Diritto di sciopero, nullità del licenziamento per azioni di autotutela collettiva

Sono nulli i licenziamenti disposti nei confronti dei lavoratori che mettono in atto azioni di autotutela collettiva senza scioperare: con tre sentenze gemelle la Cassazione inaugura un nuovo orientamento

Con tre sentenze "gemelle" – le numero 9526 e 9538 dell'11 aprile 2025 e la numero 12269 del 9 maggio 2025 - la Corte di Cassazione ha statuito che in presenza di una situazione conflittuale comportante la tutela di un interesse collettivo, le forme di lotta organizzata, decise ed attuate da una collettività, ancorché non integranti uno sciopero sono pur sempre espressione di un diritto costituzionalmente garantito e, quindi, non consentono l'irrogazione di sanzioni disciplinari, né espulsive né ...