Mansioni superiori e diritto alla retribuzione: tutele, obblighi e strategie per lavoratori e datori

L'assegnazione a mansioni superiori costituisce una questione centrale nelle dinamiche lavorative e nella giurisprudenza del lavoro. Si analizzano i diritti e gli obblighi in capo al lavoratore e al datore di lavoro, i presupposti per la legittima richiesta della differenza retributiva, la rilevanza della documentazione, le modalità di gestione del conflitto e il ruolo dell'assistenza legale, delineando un percorso completo in chiave tecnico-giuridica.