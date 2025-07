Jobs act e licenziamenti: via il tetto delle 6 mensilità per le piccole imprese

A seguito della decisione della Consulta viene meno un'altra norma del Jobs act

Eliminato il limite risarcitorio di 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro con meno di 15 dipendenti ed ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, ha statuito che l'art. 9, comma 1, del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) è incostituzionale nella parte in cui tale normativa fissava tale tetto. La tutela garantita ai lavoratori licenziati non può essere accordata solo in funzione della dimensione occupazionale...