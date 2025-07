Autotrasporto: orario di lavoro dei conducenti con mansioni discontinue

[1] In merito al funzionamento del tachigrafo ricordiamo che lo stesso è strutturato in modo tale che quando le ruote girano viene segnalata in automatico la funzione "guida", non modificabile manualmente; a differenza di quanto accade a ruote ferme, che sono considerate: "altro lavoro", cioè momenti in cui l'autista effettua prestazione lavorativa diversa dalla guida; "disponibilità", intesi come momenti in cui il lavoratore, pur potendo muoversi dal mezzo, resta a disposizione del datore; e "riposo", intese come pause che non danno diritto alla retribuzione.