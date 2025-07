Assistenza fiscale 2025 tra novità e conferme

Anche presentando una precompilata solo con il sostituto d'imposta si accelera il rimborso

Come si ricorderà, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 8/1/2024, n. 1, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, possono utilizzare il modello dichiarativo semplificato (vale a dire il modello 730) tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Pertanto anche i soggetti, privi di partita IVA titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024...