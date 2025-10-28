Macedonia del nord: ratificato l’Accordo di sicurezza sociale

L’Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia e la Macedonia del nord del 25 luglio 2014 è stato ratificato e reso esecutivo dalla legge 153/2025 del 16 ottobre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 250/2025 del 27 ottobre.

L’intesa si colloca nel solco dei più moderni accordi bilaterali di sicurezza sociale, ispirandosi ai principi di coordinamento e...